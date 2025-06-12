Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»
Александр Бородюк высказался против совмещения.
«На мой взгляд, дело не в Карпине. Его право выбора, куда он хочет идти работать. Дело в престиже профессии. Тренер национальной команды – это престиж, ответственность и независимость от клубов. Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это основной пункт.
У тренера национальной команды огромный объем работы, это институт всех сборных. Вертикаль от молодежной и юношеских сборных – это будущее нашего футбола.
Почти во всех странах главный тренер сборной освобожден от работы в клубе. Совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной. Это непрофессиональный подход, когда рассуждают, что мы не участвуем в официальных матчах», — сказал бывший тренер сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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