Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»

Александр Бородюк высказался против совмещения.

«На мой взгляд, дело не в Карпине . Его право выбора, куда он хочет идти работать. Дело в престиже профессии. Тренер национальной команды – это престиж, ответственность и независимость от клубов. Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это основной пункт.

У тренера национальной команды огромный объем работы, это институт всех сборных. Вертикаль от молодежной и юношеских сборных – это будущее нашего футбола.

Почти во всех странах главный тренер сборной освобожден от работы в клубе. Совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной. Это непрофессиональный подход, когда рассуждают, что мы не участвуем в официальных матчах», — сказал бывший тренер сборной России.