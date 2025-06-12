Журавель о вопросах Карпину про Лабубу и Бомбардиро Крокодило: «Кто сказал, что кринжу нет места в нашей жизни? Это привлекает внимание нефутбольной аудитории и прикольно разбавляет повестку»

Тимур Журавель считает вопросы Валерию Карпину про Лабубу допустимыми.

Журавель прокомментировал материал Спортса’’, в котором журналисты объясняют, почему задавали главному тренеру сборной России странные вопросы.

«Глеб прав, многие ждали такого материала я точно ждал. И, надо сказать, вполне удовлетворен объяснениями.

Такие вопросы тренеру сборной – это кринж? Да. Но кто сказал, что кринжу нет места в нашей жизни. Бубнов же существует.

А если чуть серьезнее, то почему жанру рилс периодически вот так не врываться в жизнь сборной? Это привлекает внимание нефутбольной аудитории и на фоне унылости неофициальных матчей прикольно разбавляет повестку.

Так что, несмотря на фриковатость, я скорее поддерживаю такой движ. Пусть будет. И, кстати, знаю, что Карпину все это, естественно, не очень по душе. Но он ведь подыгрывает, потому что тоже уже знает толк в контенте», – написал комментатор «Матч ТВ».

Журналисты, которые спрашивают Карпина про Лабубу и Бомбардиро Крокодило. Зачем они это делают?