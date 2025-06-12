Карпин подпишет контракт с «Динамо» сегодня («СЭ»)

Валерий Карпин возглавит «Динамо» уже в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса », 56-летний специалист сегодня подпишет контракт с московским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни. В данный момент Карпин возглавляет сборную России.