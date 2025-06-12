Карпин подпишет контракт с «Динамо» сегодня («СЭ»)
Валерий Карпин возглавит «Динамо» уже в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», 56-летний специалист сегодня подпишет контракт с московским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
В данный момент Карпин возглавляет сборную России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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