Клаудио Раньери: «Итальянцы – рабы тактики, талантливым игрокам бывает трудно адаптироваться у нас. В Англии и Франции не так зациклены на ней, в Испании – полная открытость мышления»

Клаудио Раньери назвал итальянцев рабами тактики.

– Как изменился образ тренера?

– Полностью. Нужно постоянно обновлять знания. Каждый раз, когда меня увольняли, я ездил по Европе, чтобы посмотреть, как работают другие тренеры, потому что это важно.

Сейчас знаю, что в Коверчано (учебная зона, где проходит обучение и лицензирование всех футбольных тренеров Италии – Спортс’‘) тех, кто проходит суперкурс, отправляют на несколько дней посмотреть, как тренируют другие специалисты, и это, на мой взгляд, очень важно для расширения кругозора.

В Испании – полная открытость мышления. Мы же немного рабы тактики, настолько, что талантливым игрокам бывает трудно адаптироваться у нас. Там, в Англии и Франции, тактика тоже важна, но они не так зациклены на ней, как мы.

Я давал базовые концепции и старался, исходя из качеств игроков, сочетать их между собой. Мы слишком сковываем футболистов. Полезно быть открытым, все видеть и воспринимать, оставаясь при этом самими собой. Не стоит ходить в шорах.

Конечно, когда говорят, что мы «катеначчари» (от термина «катеначчо» – тактическая схема в футболе с акцентом на оборону, Спортс’‘), не верьте: если команда слабее, нужно держать всех десятерых игроков за линией мяча. Мы итальянцы, да, но с большой открытостью, – сказал бывший главный тренер «Ромы».