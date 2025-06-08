Капелло предложил ввести лимит в Италии: «Я бы обязал клубы Серии A выпускать минимум трех итальянцев в старте на каждый матч»

Фабио Капелло считает, что в Италии нужен лимит.

«Нужно изменить менталитет в детско-юношеских школах, потому что нехватка талантов вызывает серьезную тревогу, и это не может быть просто вопросом одного поколения – речь идет о методике, как мы уже говорили.

А еще – давать больше игрового времени нашим молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии A выпускать на поле минимум трех итальянцев в стартовом составе в каждом матче», – сказал бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России.

Капелло об итальянском футболе: «Мы взяли худшее от «гвардиолизма». Вместо поощрения креативности мы просим следовать шаблонам и держать мяч. И поражение «Интера» говорит об этом»