Капелло предложил ввести лимит в Италии: «Я бы обязал клубы Серии A выпускать минимум трех итальянцев в старте на каждый матч»
Фабио Капелло считает, что в Италии нужен лимит.
«Нужно изменить менталитет в детско-юношеских школах, потому что нехватка талантов вызывает серьезную тревогу, и это не может быть просто вопросом одного поколения – речь идет о методике, как мы уже говорили.
А еще – давать больше игрового времени нашим молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии A выпускать на поле минимум трех итальянцев в стартовом составе в каждом матче», – сказал бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной России.
Капелло об итальянском футболе: «Мы взяли худшее от «гвардиолизма». Вместо поощрения креативности мы просим следовать шаблонам и держать мяч. И поражение «Интера» говорит об этом»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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