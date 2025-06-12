Трент на вопрос о шансах на «Золотой мяч» в «Реале»: «Это не повлияло на мое решение. Будет сложно выиграть его с таким количеством суперзвезд в «Мадриде»!»

Трент Александер-Арнолд ответил на вопрос о своих шансах на «Золотой мяч».

Ранее защитник, перешедший в «Реал» из «Ливерпуля», высказывал желание выиграть приз.

«Я не думаю, что это как-то повлияло на мое решение [перейти в «Реал»].

Присоединяясь к такому клубу, будет довольно сложно выиграть «Золотой мяч » с таким количеством суперзвезд в нашей команде!

Я хочу играть с этими футболистами. Я восхищался ими, я играл против них, я знаю, насколько они хороши», – сказал Александер-Арнолд .

Трент на испанском высказался о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид»!»

Перес о Тренте: «В «Реал» переходит один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю здесь»