Риисе о Тренте: «Защитнику очень сложно выиграть «Золотой мяч». Если ван Дейк не смог, не получится ни у кого!»
Ранее защитник «Ливерпуля» высказал желание выиграть приз.
«Он может стать лучшим правым защитником в мире. Он уже в пятерке или тройке лучших.
Выиграть «Золотой мяч» защитнику очень сложно. [Вирджил] ван Дейк не выиграл его несколько лет назад. Если игра ван Дейка не принесла «Золотой мяч», это не получится ни у кого!
Я думаю, Трент просто ищет другой вызов. Иногда это нужно, чтобы поддерживать свой уровень, приходить на тренировки каждый день и быть профессионалом 24/7 в течение стольких лет. Я бы понял ситуацию Трента, если бы он решил отправиться в «Реал», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Только один защитник выигрывал «Золотой мяч» – Фабио Каннаваро в 2006 году.
Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»
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