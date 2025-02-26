Риисе о Тренте: «Защитнику очень сложно выиграть «Золотой мяч». Если ван Дейк не смог, не получится ни у кого!»

Йон-Арне Риисе уверен, что Трент Александер-Арнолд не получит «Золотой мяч».

Ранее защитник «Ливерпуля» высказал желание выиграть приз.

«Он может стать лучшим правым защитником в мире. Он уже в пятерке или тройке лучших.

Выиграть «Золотой мяч» защитнику очень сложно. [Вирджил ] ван Дейк не выиграл его несколько лет назад. Если игра ван Дейка не принесла «Золотой мяч», это не получится ни у кого!

Я думаю, Трент просто ищет другой вызов. Иногда это нужно, чтобы поддерживать свой уровень, приходить на тренировки каждый день и быть профессионалом 24/7 в течение стольких лет. Я бы понял ситуацию Трента, если бы он решил отправиться в «Реал», – сказал экс-защитник «Ливерпуля ».

Только один защитник выигрывал «Золотой мяч» – Фабио Каннаваро в 2006 году.

Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»