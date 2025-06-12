Перес о Тренте: «В «Реал» переходит один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю здесь»

Флорентино Перес высказался о переходе Трента Александер-Арнолда в «Реал».

Сегодня проходит презентация английского защитника в качестве игрока «сливочных».

«Дорогой Трент Александер-Арнолд, добрый день и добро пожаловать в «Реал Мадрид ». Сегодня в «Реал» переходит игрок, который выиграл все, один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю в мадридском «Реале» и хочет ощутить радость от того, что наденет нашу футболку.

Мы хотим выразить нашу благодарность за то, что ты выбрал «Реал Мадрид». Ты мог перейти в другие клубы или остаться в таком клубе, как «Ливерпуль», но ты выбрал нас, потому что хотел играть здесь.

Ты один из защитников, сделавших наибольшее количество результативных передач в истории английской лиги. Ты попал в символическую сборную мира по версии ФИФА в 2020 году и дважды – в символическую сборную УЕФА.

Твоя семья и твоя девушка находятся здесь, чтобы сопровождать тебя в один из самых счастливых дней в твоей жизни. Если ты решил играть здесь, значит, ты уверен, что сможешь добиться новых успехов.

Тебя ждет «Бернабеу», где ты испытаешь уникальные моменты, которые иногда трудно понять. В «Мадриде» ты найдешь партнеров по команде, которые станут настоящей семьей, как, например, твой друг Джуд Беллингем . Здесь все не только отличные игроки, но и большие поклонники мадридского «Реала».

Клубный чемпионат мира – это наш следующий вызов, и твой тоже. Эта эмблема и эта футболка – символы упорного труда, усилий, уважения, смирения и солидарности. Сила болельщиков – вот что подпитывает эту легенду», – сказал президент «Реала».