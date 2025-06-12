Медведев о возможном трансфере Даку в «Зенит»: «Информация близка к правде. Совинформбюро уполномочен заявить»
В «Зените» прокомментировали информацию о возможном трансфере Мирлинда Даку.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина».
«Информация близка к правде. Ждите официальных сообщений. Совинформбюро уполномочен заявить», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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