140

«Зенит» предлагает «Рубину» 8 млн евро за Даку (Иван Карпов)

Мирлинд Даку может перейти в «Зенит».

По информации инсайдера Ивана Карпова, сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина». Самому игроку предложен контракт на 4 года.

Издание GazetaBlic сообщало, что сумма сделки может составить 4,5 млн евро. 

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков пишет, что переговоры между клубами идут активно. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?23596 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЗенит
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoМирлинд Даку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса. Экс-игрок «Спартака» все еще находится в ОАЭ
38 минут назад
«Барса» отклонила первое предложение «Монако» по аренде Фати. Каталонцы не хотят платить большую часть зарплаты форварда
720 минут назад
ФИФА предлагает до 5 билетов за 20 долларов на матч-открытие КЧМ студентам колледжа «Майами Дейд». Самый дешевый билет в продаже – 69,15 доллара (The Athletic)
2023 минуты назад
Агенты Дьокереша подозревают «Спортинг» в сливе информации об операции на колене, чтобы помешать ему уйти прошлым летом
236 минут назад
Франк возглавил «Тоттенхэм». Контракт – до 2028 года
1341 минуту назад
Директор «Баварии» о 150 млн евро за Виртца: «Не представляю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль». Когда одна дверь закрывается, открывается другая»
2355 минут назад
«Назначение Черчесова в сборную Польши в современных реалиях невозможно. Никто не поймет, что ее возглавит русский, будет скандал». Польский журналист Куча о тренере
83сегодня, 19:07
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия играет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии, Украина уступила Дании
39сегодня, 19:00Live
За кого болел Паваротти? Проверяйте знания в нашем «Эрудите»
сегодня, 19:00Спецпроект
Трент об имени на футболке: «Людям сложно, одни называют меня Александром, другие – Арнолдом, третьи – Трентом. Я решил поступить проще»
16сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Брайтон» за 35+2 млн евро подписал 18-летнего форварда Костуласа из «Олимпиакоса»
29 минут назадФото
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
4сегодня, 19:01
Сане до перехода в «Галатасарай» сыграет за «Баварию» на КЧМ до 30 июня – три матча в группе и, возможно, в 1/8 финала
1сегодня, 18:59
Первый тренер Соболева о возможном переходе Даку в «Зенит»: «Продадут Кассьерру, скорее всего. Александр не слабее Мирлинда, их можно вместе выпускать»
9сегодня, 18:50
Рюдигер о штрафе за то, что дразнил фанатов «Атлетико» после матча ЛЧ: «Нас освистывали, оскорбляли. Я просто пошутил, вот и все»
9сегодня, 18:36
Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали в аэропорту Гуарульюса за неуплату алиментов
5сегодня, 18:34
Пономарев о Гончаренко: «Слабенький тренер, из дерьма конфетку сделать не может. Приходится плавать из команды в команду, иначе о нем вообще все забудут»
11сегодня, 18:15
«С Карпиным «Динамо» будет бороться за медали и чемпионство. От него будут ждать быстрых результатов, учитывая клубное прошлое». Кирьяков о тренере
19сегодня, 17:53
Слухи об интересе «Зенита» к экс-хавбеку «МЮ» Фреду не соответствуют действительности, заявил Медведев
3сегодня, 17:39
«МЮ» поборется за Экитике с «Ливерпулем» и «Челси», манкунианцы контактировали с «Айнтрахтом». Форвард оценивается в 100 млн евро
16сегодня, 17:28