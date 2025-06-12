«Зенит» предлагает «Рубину» 8 млн евро за Даку (Иван Карпов)

Мирлинд Даку может перейти в «Зенит».

По информации инсайдера Ивана Карпова, сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина ». Самому игроку предложен контракт на 4 года.

Издание GazetaBlic сообщало, что сумма сделки может составить 4,5 млн евро.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков пишет , что переговоры между клубами идут активно.