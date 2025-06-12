«Зенит» предлагает «Рубину» 8 млн евро за Даку (Иван Карпов)
Мирлинд Даку может перейти в «Зенит».
По информации инсайдера Ивана Карпова, сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего «Рубина». Самому игроку предложен контракт на 4 года.
Издание GazetaBlic сообщало, что сумма сделки может составить 4,5 млн евро.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков пишет, что переговоры между клубами идут активно.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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