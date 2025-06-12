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Жерсон дважды обсуждал переход в «Зенит» с Анчелотти. Карло заверил, что это не помешает вызовам в сборную Бразилии (ESPN)

Жерсон дважды обсуждал переход в «Зенит» с Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник «Фламенго» перейдет в клуб из Санкт-Петербурга после клубного чемпионата мира. «Зенит» выплатит его отступные в размере 25 млн евро.

По данным ESPN, полузащитник дважды общался с тренером сборной Бразилии, чтобы убедиться, что у него останутся шансы на вызов в национальную команду в случае перехода в российский чемпионат.

Первый разговор между Карло и Жерсоном состоялся за день до матча Бразилии с Эквадором в рамках отборочного турнира на ЧМ-2026. Позже, достигнув прогресса в переговорах с «Зенитом», игрок снова позвонил Анчелотти в прошлые выходные, когда команда была сосредоточена на матче с Парагваем.

Сообщается, что итальянский тренер сказал футболисту, что у него большой авторитет в команде и что лига, в которой он играет, не будет «отсеивающим» фактором для будущих вызовов.

Благодаря одобрению Анчелотти Жерсон стал ближе к принятию предложения «Зенита».

Анчелотти о переходе Жерсона в «Зенит»: «Я говорил с ним, это личное решение. Перед ЧМ будем оценивать всех независимо от лиги. Если это Россия – будем анализировать лигу России»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
возможные трансферы
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