Жерсон в «Зените» будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов (Вене Касагранде)

«Зенит» подпишет Жерсона Сантоса после клубного чемпионата мира.

По информации журналиста Вене Касагранде, на заключении сделки после турнира настояли представители полузащитника «Фламенго ». «Зенит », как сообщалось ранее, готов сразу выплатить всю сумму отступных в размере 25 млн евро.

Также сообщается, что зарплата Жерсона в клубе из Санкт-Петербурга составит порядка 6 млн евро в год после уплаты налогов.