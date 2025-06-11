Часть руководства «Фламенго» довольна продажей Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро. В клубе устали от поведения отца и агента игрока (Вене Казагранде)

Часть руководства «Фламенго» приветствует уход Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее сообщалось , что бразильский полузащитник перейдет в клуб из Санкт-Петербурга после клубного чемпионата мира. «Зенит » выплатит его отступные в размере 25 млн евро.

По информации журналиста Вене Казагранде, некоторые люди в руководстве «Фламенго» рады уходу Жерсона , несмотря на то, что в апреле с ним продлили контракт. В бразильском клубе считают сделку выгодной с учетом того, что хавбек дважды возвращался в Бразилию из Европы – ранее он выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель».

Кроме того, утверждается, что во «Фламенго » устали от поведения отца и агента Жерсона.