  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Часть руководства «Фламенго» довольна продажей Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро. В клубе устали от поведения отца и агента игрока (Вене Казагранде)
93

Часть руководства «Фламенго» довольна продажей Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро. В клубе устали от поведения отца и агента игрока (Вене Казагранде)

Часть руководства «Фламенго» приветствует уход Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник перейдет в клуб из Санкт-Петербурга после клубного чемпионата мира. «Зенит» выплатит его отступные в размере 25 млн евро.

По информации журналиста Вене Казагранде, некоторые люди в руководстве «Фламенго» рады уходу Жерсона, несмотря на то, что в апреле с ним продлили контракт. В бразильском клубе считают сделку выгодной с учетом того, что хавбек дважды возвращался в Бразилию из Европы – ранее он выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель».

Кроме того, утверждается, что во «Фламенго» устали от поведения отца и агента Жерсона.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21999 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Вене Казагранде
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoЗенит
logoЖерсон Сантос
возможные трансферы
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бородюк о календаре в России: «В июне-июле идеальная погода, но мы играем в феврале-декабре. При «весне – осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками»
25 минут назад
«Зенит» может выплатить более 10 млн евро за Даку «Рубину» с учетом бонусов. Предложенная зарплата – более 3,5 млн евро в год («РБ Спорт»)
2520 минут назад
«Спартак» ведет предметные переговоры с Заболотным. Форварду могут предложить контракт на 2 года или по схеме «1+1» (Metaratings)
4222 минуты назад
Даку будет зарабатывать до 2,2 млн евро в случае перехода в «Зенит» («Чемпионат»)
3532 минуты назад
Перес о Тренте: «В «Реал» переходит один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю здесь»
1242 минуты назад
Трент высказался о переходе в «Реал» на испанском: «Это мечта, ставшая реальностью. Я собираюсь показать свою игру и завоевать много титулов. Да здравствует «Мадрид!»
949 минут назад
Медведев о возможном трансфере Даку в «Зенит»: «Информация близка к правде. Совинформбюро уполномочен заявить»
4353 минуты назад
Журавель о вопросах Карпину про Лабубу и Бомбардиро Крокодило: «Кто сказал, что кринжу нет места в нашей жизни? Это привлекает внимание нефутбольной аудитории и прикольно разбавляет повестку»
2859 минут назад
«Зенит» предлагает «Рубину» 8 млн евро за Даку (Иван Карпов)
115сегодня, 11:02
«Оренбург» сменил логотип. Новый символ отсылает к узорам оренбургского пухового платка, стадиону «Газовик» и единству болельщиков
39сегодня, 11:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «Максимальная стоимость любого российского игрока – 5 млн евро за трансфер внутри страны. Нет смысла платить 11 млн за Садулаева, когда мы нигде не играем»
18 минут назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
217 минут назад
«Милан» провел переговоры с «Арсеналом» по Зинченко и Киверу
530 минут назад
Вячеслав Чанов: «В чем Сафонов превзошел Акинфеева? Он не основной голкипер «ПСЖ». Есть медаль победителя ЛЧ, а что еще? Игорь выиграл бронзу Евро, с ЦСКА – Кубок УЕФА»
12сегодня, 11:17
Игорь Семшов: «Трансфер Захаряна расстроил. Кричали, что он готов к Европе, но число матчей за «Сосьедад» минимально. Многие уже забыли, как он выглядит в игре»
15сегодня, 10:21
«Аль-Наср» хочет назначить Спаллетти. Тренеру могут предложить более 12 млн евро в год, которые получает Пиоли
3сегодня, 09:59
«Вольфсбург» возглавил экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Симонис. Контракт – на 2 года
сегодня, 09:50
Группа фанатов «Сити» планирует подать в суд на клуб из-за билетной политики. Чтобы сохранить абонемент на следующий сезон, владельцу нужно посетить не менее 10 матчей текущего
8сегодня, 09:44
Морено остается в «Сочи»: «Полон мотивации готовиться к сезону в РПЛ»
4сегодня, 07:57
Черчесов об РПЛ: «Игроки европейского склада есть – в плане техники, качества. Но чтобы проявить себя в Европе, нужна особая стать»
8сегодня, 07:28