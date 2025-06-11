Часть руководства «Фламенго» довольна продажей Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро. В клубе устали от поведения отца и агента игрока (Вене Казагранде)
Часть руководства «Фламенго» приветствует уход Жерсона Сантоса в «Зенит».
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник перейдет в клуб из Санкт-Петербурга после клубного чемпионата мира. «Зенит» выплатит его отступные в размере 25 млн евро.
По информации журналиста Вене Казагранде, некоторые люди в руководстве «Фламенго» рады уходу Жерсона, несмотря на то, что в апреле с ним продлили контракт. В бразильском клубе считают сделку выгодной с учетом того, что хавбек дважды возвращался в Бразилию из Европы – ранее он выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель».
Кроме того, утверждается, что во «Фламенго» устали от поведения отца и агента Жерсона.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Вене Казагранде
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