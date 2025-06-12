Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»

Валерий Гладилин оценил переход Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

«В «Локомотиве » у Комличенко на сто процентов будет место в стартовом составе, а остальное все будет зависеть от него. В команде есть много молодых ребят, он уже опытный футболист, должен стать одним из лидеров и начать забивать.

Считаю, что он сделал правильный выбор», — сказал бывший игрок «Спартака».

В 26 матчах минувшего сезона РПЛ на счету Комличенко 8 голов и 4 ассиста.