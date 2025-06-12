Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»
Валерий Гладилин оценил переход Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».
«В «Локомотиве» у Комличенко на сто процентов будет место в стартовом составе, а остальное все будет зависеть от него. В команде есть много молодых ребят, он уже опытный футболист, должен стать одним из лидеров и начать забивать.
Считаю, что он сделал правильный выбор», — сказал бывший игрок «Спартака».
В 26 матчах минувшего сезона РПЛ на счету Комличенко 8 голов и 4 ассиста.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22882 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
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