Заварзин о Комличенко в «Локо»: «Был бы сильно талантливый – проявил бы себя и в 20 лет, а не в 29. Среднестатистический игрок, не более – хорошо только, что паспорт российский»
Юрий Заварзин не уверен, что Николай Комличенко значительно усилит «Локомотив».
В среду московский клуб объявил о подписании 3-летнего соглашения с нападающим.
«Сейчас нам все сложнее приглашать хороших иностранных игроков. Что касается Комличенко, то ему же не 19, а 29 лет. Подписали контракт на три года – будет 32 по окончании соглашения. По футбольным меркам, конечно, он уже возрастной.
Хороший среднестатистический игрок, но не более того. Он мог бы проявить себя и в 20 лет, если бы был сильно талантливый, а не в 29. Хорошо только, что это футболист с российским паспортом», – сказал бывший гендиректор «Спартака» и «Динамо».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22873 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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