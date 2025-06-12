Заварзин о Комличенко в «Локо»: «Был бы сильно талантливый – проявил бы себя и в 20 лет, а не в 29. Среднестатистический игрок, не более – хорошо только, что паспорт российский»

Юрий Заварзин не уверен, что Николай Комличенко значительно усилит «Локомотив».

В среду московский клуб объявил о подписании 3-летнего соглашения с нападающим.

«Сейчас нам все сложнее приглашать хороших иностранных игроков. Что касается Комличенко , то ему же не 19, а 29 лет. Подписали контракт на три года – будет 32 по окончании соглашения. По футбольным меркам, конечно, он уже возрастной.

Хороший среднестатистический игрок, но не более того. Он мог бы проявить себя и в 20 лет, если бы был сильно талантливый, а не в 29. Хорошо только, что это футболист с российским паспортом», – сказал бывший гендиректор «Спартака» и «Динамо».