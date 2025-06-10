Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
Александр Мостовой прокомментировал переход Николая Комличенко в «Локомотив».
29-летний нападающий подписал контракт с московским клубом на три года.
«29 лет – это самый настоящий футбольный возраст. Я думал, ему больше, где-то 32.
Ты смотришь в Европу, там 35-летних покупают, в 40 лет еще играют и рекорды бьют. Суперский возраст вообще», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Комличенко об импортозамещении: «Российская кола, я начал носить одежду российских брендов, у сборной появился российский экипировщик – у нас все есть. Мы, русские, со всем справимся»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18833 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости