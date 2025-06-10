Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»

Александр Мостовой прокомментировал переход Николая Комличенко в «Локомотив».

29-летний нападающий подписал контракт с московским клубом на три года.

«29 лет – это самый настоящий футбольный возраст. Я думал, ему больше, где-то 32.

Ты смотришь в Европу, там 35-летних покупают, в 40 лет еще играют и рекорды бьют. Суперский возраст вообще», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Комличенко об импортозамещении: «Российская кола, я начал носить одежду российских брендов, у сборной появился российский экипировщик – у нас все есть. Мы, русские, со всем справимся»