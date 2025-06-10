Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
Дмитрий Сенников оценил трансфер Николая Комличенко в «Локомотив».
«Комличенко провел хороший год в «Ростове», там он был настоящим лидером. А «Локомотиву» однозначно нужен был нападающий, потому что Сулейманов и Воробьев играют нестабильно. Хотя Дмитрий последнюю часть чемпионата провел отлично.
Комличенко подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, но в техническом плане в меньшей степени, хотя исполнительское мастерство у Николая хорошее.
Воробьев потехничнее, а у Сулейманова большой объем, но никак не может закрепиться», – сказал бывший защитник «Локомотива».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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