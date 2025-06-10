Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»

Дмитрий Сенников оценил трансфер Николая Комличенко в «Локомотив».

«Комличенко провел хороший год в «Ростове», там он был настоящим лидером. А «Локомотиву » однозначно нужен был нападающий, потому что Сулейманов и Воробьев играют нестабильно. Хотя Дмитрий последнюю часть чемпионата провел отлично.

Комличенко подходит к варианту игры времен Дзюбы . Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, но в техническом плане в меньшей степени, хотя исполнительское мастерство у Николая хорошее.

Воробьев потехничнее, а у Сулейманова большой объем, но никак не может закрепиться», – сказал бывший защитник «Локомотива».