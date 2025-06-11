Альбиоль не считает, что судьи благоволят «Реалу»: «Забавно, но чаще всего я удалялся, будучи игроком «Мадрида»
Рауль Альбиоль не согласен с утверждением, что судьи благоволят «Реалу».
«Я никогда не был игроком, который часто получает красные карточки. Забавно, но чаще всего меня удаляли, когда я играл за «Реал» – три раза. А потом они говорят [о «Реале» и судьях]», – сказал бывший защитник мадридцев, выступающий за «Вильярреал».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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