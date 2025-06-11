Альбиоль не считает, что судьи благоволят «Реалу»: «Забавно, но чаще всего я удалялся, будучи игроком «Мадрида»

Рауль Альбиоль не согласен с утверждением, что судьи благоволят «Реалу».

«Я никогда не был игроком, который часто получает красные карточки. Забавно, но чаще всего меня удаляли, когда я играл за «Реал» – три раза. А потом они говорят [о «Реале » и судьях]», – сказал бывший защитник мадридцев, выступающий за «Вильярреал ».