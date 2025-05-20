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  • Лапорта о судействе: «Существует социологический мадридизм. Международная клеветническая кампания по делу Негрейры ни к чему не привела. Дело «Барсы» – футбол»
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Лапорта о судействе: «Существует социологический мадридизм. Международная клеветническая кампания по делу Негрейры ни к чему не привела. Дело «Барсы» – футбол»

Жоан Лапорта высказался о социологическом мадридизме, говоря о судействе.

«Сейчас работает комиссия по улучшению судейства, созданный Ла Лигой и Федерацией футбола Испании. Нас туда не избрали. Как и «Реал», мы надеемся присутствовать там и вносить свои предложения.

Роль жертвы нам никогда не помогала. Существует социологический мадридизм. И если вы играете роль жертвы, то получите мало пользы.

Судьи становятся более профессиональными, но ВАР создает искажения, которые необходимо исправить.

Несмотря на международную клеветническую кампанию по делу Негрейры, это ни к чему не привело после рассмотрения в суде. Скорее всего, дело завершится оправданием. Случаи дестабилизации были жестокими.

Я предпочитаю не говорить о «Мадриде». Пусть каждый разработает свою собственную стратегию победы. Наше дело – футбол, футбол и еще раз футбол. А в кабинетах и критикуйте конструктивно.

«Барса» исторически должна быть лучше, чтобы выигрывать титулы. Этот сезон – тому пример», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
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Хосе Мария Энрикес Негрейра
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