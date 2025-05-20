Лапорта о судействе: «Существует социологический мадридизм. Международная клеветническая кампания по делу Негрейры ни к чему не привела. Дело «Барсы» – футбол»
«Сейчас работает комиссия по улучшению судейства, созданный Ла Лигой и Федерацией футбола Испании. Нас туда не избрали. Как и «Реал», мы надеемся присутствовать там и вносить свои предложения.
Роль жертвы нам никогда не помогала. Существует социологический мадридизм. И если вы играете роль жертвы, то получите мало пользы.
Судьи становятся более профессиональными, но ВАР создает искажения, которые необходимо исправить.
Несмотря на международную клеветническую кампанию по делу Негрейры, это ни к чему не привело после рассмотрения в суде. Скорее всего, дело завершится оправданием. Случаи дестабилизации были жестокими.
Я предпочитаю не говорить о «Мадриде». Пусть каждый разработает свою собственную стратегию победы. Наше дело – футбол, футбол и еще раз футбол. А в кабинетах и критикуйте конструктивно.
«Барса» исторически должна быть лучше, чтобы выигрывать титулы. Этот сезон – тому пример», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.