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  • Против «Реала» принято больше всего решений ВАР в сезоне Ла Лиги – 16, против «Барсы» – 7. Каталонцы лидеры по числу положительных решений (As)
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Против «Реала» принято больше всего решений ВАР в сезоне Ла Лиги – 16, против «Барсы» – 7. Каталонцы лидеры по числу положительных решений (As)

Против «Реала» принято больше всего решений ВАР в Ла Лиге.

ВАР побил рекорд по количеству корректировок решений судьи в прошедшем сезоне чемпионата Испании – 189 раз, что на 10 больше, чем прежний максимум (179 в сезоне-2022/23).

По подсчетам As, «Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от решений ВАР – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно.

Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом – 7 решений против и 16 в пользу клуба.

Помимо этого, «Реал» стал лидером по количеству отмененных голов – 8. За ним следует «Вильярреал» (6). 

«Лас-Пальмас» (6) и «Барселона» (5) – лидеры по числу отмененных голов у соперников.

Больше всех 11-метровых после ВАР получил «Атлетик» (7). У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» – по 4.  

Примечательно, что «Реал» и «Алавес» – наиболее выигравшие от удалений соперников после ВАР, у обоих клубов по 4 случая.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8153 голоса
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoАлавес
logoЛас-Пальмас
logoОсасуна
logoВильярреал
видеоповторы
logoсудьи
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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