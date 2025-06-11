Кин об 1:3 с Сенегалом: «Англия не выглядит счастливой командой – я не уверен, что есть правильный дух. Сборная была не в форме во всех аспектах игры»

Рой Кин раскритиковал сборную Англии после поражения от Сенегала.

Английская сборная уступила Сенегалу со счетом 1:3 в товарищеском матче.

«С одной стороны, не хочется слишком остро реагировать, но признаки не очень хорошие. Для них это были плохие пара дней.

Они отлично начали, повели со счетом 1:0, сделали несколько правильных изменений, но у тренера не будет хорошего летнего перерыва. Тухель будет обеспокоен.

Мы смотрим со стороны, но чего-то не хватает. Они не выглядят счастливой командой. Не в том смысле, что они разочарованы результатом, но они вместе? Есть ли в команде правильный дух? Я не уверен.

Англия была не в форме во всех аспектах игры, физически, морально, с точки зрения голода – в каждом аспекте игры», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» на ITV Sport.

Тухель про 1:3 с Сенегалом: «Разочаровывающий результат. Англия играла недостаточно активно большую часть времени, но не уверен, что мы не заслуживали большего»