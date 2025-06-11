Англия впервые в истории проиграла африканской сборной – после 15 побед и 6 ничьих. Сенегал обыграл команду Тухеля в Ноттингеме
Англия впервые в истории проиграла сборной из Африки.
Команда Томаса Тухеля потерпела поражение от Сенегала со счетом 1:3 в товарищеском матче, состоявшемся в Ноттингеме.
Это была 22-я встреча английской сборной с представителями Африки. Ранее у нее было 15 побед и 6 ничьих.
Также Англия впервые пропустила три гола от африканской команды.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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