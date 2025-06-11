Англия впервые в истории проиграла африканской сборной – после 15 побед и 6 ничьих. Сенегал обыграл команду Тухеля в Ноттингеме

Англия впервые в истории проиграла сборной из Африки.

Команда Томаса Тухеля потерпела поражение от Сенегала со счетом 1:3 в товарищеском матче, состоявшемся в Ноттингеме.

Это была 22-я встреча английской сборной с представителями Африки. Ранее у нее было 15 побед и 6 ничьих.

Также Англия впервые пропустила три гола от африканской команды.