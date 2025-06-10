Англия дома проиграла Сенегалу – 1:3. Это первое поражение при Тухеле – после трех сухих побед

Сборная Англии потерпела первое поражение при Томасе Тухеле.

Британцы уступили на своем поле в товарищеском матче команде Сенегала – 1:3.

Это была четвертая игра Англии под руководством немецкого специалиста. В первых трех были обыграны Албания (2:0), Латвия (3:0) и Андорра (1:0).

Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»