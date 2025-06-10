  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Англия дома проиграла Сенегалу – 1:3. Это первое поражение при Тухеле – после трех сухих побед
22

Англия дома проиграла Сенегалу – 1:3. Это первое поражение при Тухеле – после трех сухих побед

Сборная Англии потерпела первое поражение при Томасе Тухеле.

Британцы уступили на своем поле в товарищеском матче команде Сенегала – 1:3.

Это была четвертая игра Англии под руководством немецкого специалиста. В первых трех были обыграны Албания (2:0), Латвия (3:0) и Андорра (1:0).

Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18850 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
logoСборная Англии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoТомас Тухель
logoСборная Сенегала по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Англия уступила Сенегалу, Украина победила Новую Зеландию, Швейцария разгромила США
35сегодня, 03:09
Кин раскритиковал сборную Англии после матча с Андоррой: «Мне не нравится, когда игроки начинают скучать на поле, идите забейте еще! Разочаровало их отношение после гола»
68 июня, 18:34
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
8 июня, 01:31
Главные новости
Мастантуоно прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2031-го. Вингер поедет на КЧМ с «Ривер Плейт» и присоединится к мадридцам 15 августа
17 минут назад
Перишич хочет перейти в «Барсу». 36-летний хавбек отложил продление контракта с ПСВ (Санти Ауна)
813 минут назад
Генсек РФС об РПЛ: «Пари НН» по спортивному принципу вылетел. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома. Решение на стадии принятия»
1122 минуты назад
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
37 минут назадТесты и игры
«Ростов» и «Крылья» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде Сулейманова. Сделка с «Балтикой» «встала на паузу в последний момент» («Чемпионат»)
17сегодня, 14:07
Дьокереш заявил «Спортингу», что больше не будет играть за клуб из-за нарушения договоренности. Президент «львов» отрицает, что обещал продать форварда за 70 млн евро
71сегодня, 14:01
Мартинес о претендентах на «Золотой мяч»: «Витинья и Мендеш превосходят остальных. Я думал, что идеальных игроков не бывает, но Нуну близок к этому. Лучший левый защитник, которого я видел»
18сегодня, 13:56
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Франция против Португалии, Испания сыграет со Словакией, Италия – с Румынией
6сегодня, 13:44
Степашин о тренере для «Динамо»: «Он должен быть российский. Рассматривали Черчесова, но остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете. Хотя это секрет Полишинеля»
64сегодня, 13:31
«Фламенго» хочет за Жерсона 25 млн евро отступных и штраф за разрыв контракта в 6 млн. «Зенит» против (Жулио Мигел Нето)
40сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» и «Спартаку». Аргументы клуба в переговорах – работа с Карпиным и высокие шансы выступать в старте («РБ Спорт»)
3 минуты назад
«Боруссия» зарегистрировала Гиттенса на КЧМ. За «Челси» вингер не сможет сыграть на турнире
125 минут назад
Мойесу присвоили звание офицера ордена Британской империи – за заслуги перед футболом
642 минуты назадФото
Кержаков о Соболеве в «Зените»: «Не могу судить, провальный это трансфер или нет. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Александр забил несколько важных голов»
4сегодня, 14:32
Воспитанник «Краснодара» Петров о Галицком: «Ему реально нужно ставить памятник! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда не зависит от государства»
12сегодня, 14:21
Инвестор «Вислы» умер, подавившись едой в ресторане. Американский бизнесмен польского происхождения Кокосинский должен был вложить в клуб 5 млн евро
12сегодня, 13:39
«Ман Сити» близок к трансферу хавбека «Русенборга» Нюпана за рекордную для чемпионата Норвегии сумму
9сегодня, 13:23
Глава PZPN о конфликте Левандовского с Пробежем: «Не планирую менять тренера на данный момент. Я узнал его мнение и хочу выслушать Роберта. Эмоции и спешка в этой ситуации не нужны»
3сегодня, 12:53
Скалони об 1:1 с Колумбией: «Даже после удаления Энцо Аргентина продолжала давить. Очень хорошая проверка характера команды»
2сегодня, 12:29
«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Карраскаля, сообщил агент
8сегодня, 12:10