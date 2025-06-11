  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тухель про 1:3 с Сенегалом: «Разочаровывающий результат. Англия играла недостаточно активно большую часть времени, но не уверен, что мы не заслуживали большего»
6

Тухель про 1:3 с Сенегалом: «Разочаровывающий результат. Англия играла недостаточно активно большую часть времени, но не уверен, что мы не заслуживали большего»

Томас Тухель не в восторге от игры Англии с Сенегалом (1:3).

«Да, это, конечно, разочаровывающий результат. Не уверен, что мы не заслуживали немного большего. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2. Мы пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше.

Но мы хорошо отреагировали, вдруг начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет», – заявил главный тренер сборной Англии.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21104 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoСборная Англии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Сенегала по футболу
logoТомас Тухель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Англия уступила Сенегалу, Украина победила Новую Зеландию, Швейцария разгромила США
36вчера, 03:09
Англия впервые в истории проиграла африканской сборной – после 15 побед и 6 ничьих. Сенегал обыграл команду Тухеля в Ноттингеме
2610 июня, 21:15
Англия дома проиграла Сенегалу – 1:3. Это первое поражение при Тухеле – после трех сухих побед
2210 июня, 20:44
Главные новости
Никитин ушел из «Локомотива», «Сити» купил Рейндерса, «Витязь» готовится к банкротству, Макар выиграл «Норрис», конфликт Дьокереша и «Спортинга», Лички в ЦСКА не будет и другие новости
31 минуту назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии
1844 минуты назад
«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул
1451 минуту назадФото
Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»
3сегодня, 05:00
Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»
9сегодня, 04:35
Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»
21сегодня, 03:37
Сильянов об интересе «Зенита» и «Динамо»: «Не было окончательного предложения, чтобы перейти. Доволен, что продлил соглашение с «Локо»
4сегодня, 02:59
Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»
10сегодня, 02:44
Дешаму предлагают возглавить саудовский клуб после ЧМ-2026
2сегодня, 02:32
Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)
62вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»
17 минут назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
29 минут назад
Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»
2сегодня, 04:47
«Динамо» не ведет переговоров по Зайнутдинову («СЭ»)
сегодня, 04:22
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
5сегодня, 03:55
Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь – 5-6 игроков»
сегодня, 03:19
Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ
сегодня, 02:15
Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона
2сегодня, 01:57
Валентин Пальцев: «Собака у нас даже диван съела. Поиграла и сжевала мой загранпаспорт. И еще он просроченный оказался»
2сегодня, 01:43
Месси, Суарес, Бускетс и Альба – в заявке «Интер Майами» на КЧМ
1сегодня, 01:31