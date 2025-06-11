Тухель про 1:3 с Сенегалом: «Разочаровывающий результат. Англия играла недостаточно активно большую часть времени, но не уверен, что мы не заслуживали большего»
Томас Тухель не в восторге от игры Англии с Сенегалом (1:3).
«Да, это, конечно, разочаровывающий результат. Не уверен, что мы не заслуживали немного большего. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2. Мы пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше.
Но мы хорошо отреагировали, вдруг начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет», – заявил главный тренер сборной Англии.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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