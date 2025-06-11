Беллингем пнул холодильник с водой после поражения от Сенегала. Гол англичанина на 85-й не засчитали после ВАР
Джуд Беллингем не смог сдержать эмоций после поражения Англии от Сенегала.
Английская сборная уступила Сенегалу со счетом 1:3 в товарищеском матче.
Полузащитник «Реала» сравнял счет за несколько минут до конца основного времени. Однако ВАР призвал арбитра Стефани Фраппар пересмотреть момент из-за игры рукой Ливая Колуилла в преддверии его удара. В результате проверки гол на 85-й минуте был отменен.
Сенегальцы забили последний мяч на 93-й минуте.
После окончания встречи Беллингем апеллировал к четвертому арбитру, прежде чем покинуть поле. Затем капитан Харри Кейн вывел его обратно, чтобы тот поаплодировал болельщикам сборной Англии.
На камеры попал момент, показывающий, что перед этим рассерженный Джуд ударил ногой по холодильнику для воды, стоявшему у кромки поля.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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