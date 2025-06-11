Беллингем пнул холодильник с водой после поражения от Сенегала. Гол англичанина на 85-й не засчитали после ВАР

Джуд Беллингем не смог сдержать эмоций после поражения Англии от Сенегала.

Английская сборная уступила Сенегалу со счетом 1:3 в товарищеском матче.

Полузащитник «Реала » сравнял счет за несколько минут до конца основного времени. Однако ВАР призвал арбитра Стефани Фраппар пересмотреть момент из-за игры рукой Ливая Колуилла в ​​преддверии его удара. В результате проверки гол на 85-й минуте был отменен.

Сенегальцы забили последний мяч на 93-й минуте.

После окончания встречи Беллингем апеллировал к четвертому арбитру, прежде чем покинуть поле. Затем капитан Харри Кейн вывел его обратно, чтобы тот поаплодировал болельщикам сборной Англии .

На камеры попал момент, показывающий, что перед этим рассерженный Джуд ударил ногой по холодильнику для воды, стоявшему у кромки поля.