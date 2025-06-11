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Член совдира «Локо» Филатов подтвердил переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»: «Пожелаем удачи, в Сербии у Наира должно получиться. Они играют в Европе – ему будет интереснее»

В «Локомотиве» подтвердили переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

Ранее стало известно, что клубы согласовали все основные детали трансфера. Защитник подпишет контракт по схеме «4+1» с зарплатой 700 тысяч евро в год.

– Наир Тикнизян точно покидает команду?

– Да.

– В «Црвену Звезду» уходит?

– Да. Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее.

– У вас есть разочарование в связи с уходом Тикнизяна?

– Не знаю, как сказать. Но если бы продали в какой‑то клуб посерьезнее и подороже, было бы совсем хорошо, – сказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
Валерий Филатов
возможные трансферы
logoвысшая лига Сербия
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