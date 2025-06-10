Тикнизян пройдет медосмотр для «Црвены Звезды» 21 июня. Трансфер защитника «Локо» согласован

Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду».

Ранее сообщалось , что сербский клуб договорился с «Локомотивом » о трансфере защитника за 1,7+0,3 млн евро.

По информации «Спорт-Экспресса », Тикнизян после небольшого отпуска прибудет 21 июня в Белград для прохождения медосмотра. Сделка между клубами согласована.

Наир забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь .