Тикнизян пройдет медосмотр для «Црвены Звезды» 21 июня. Трансфер защитника «Локо» согласован
Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду».
Ранее сообщалось, что сербский клуб договорился с «Локомотивом» о трансфере защитника за 1,7+0,3 млн евро.
По информации «Спорт-Экспресса», Тикнизян после небольшого отпуска прибудет 21 июня в Белград для прохождения медосмотра. Сделка между клубами согласована.
Наир забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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