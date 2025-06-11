Сулейманов близок к аренде в «Балтику», вероятность сделки – 99%. Форвард уже получил план тренировок перед сборами калининградцев («Матч ТВ»)
Ранее «Чемпионат» сообщил, что калининградцы договорилась с «Локомотивом» о трансфере игрока, но в последний момент «сделка встала на паузу». Этим воспользовались «Ростов» и «Крылья Советов», начавшие переговоры об аренде нападающего.
Однако, по данным «Матч ТВ», «Балтика» в ближайшее время оформит аренду форварда на один год с правом выкупа.
Отмечается, что, несмотря на различную информацию в прессе, реальными претендентами на Сулейманова были «Балтика» и махачкалинское «Динамо». С вероятностью в 99% футболист продолжит карьеру в Калининграде. Игрок уже получил от руководства «Балтики» план тренировок перед началом сборов.
В прошедшем сезоне Сулейманов провел 40 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 мячей. Контракт 25‑летнего нападающего с клубом действует до лета 2027 года.