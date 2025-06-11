Трансфер Тикнизяна в «Црвену Звезду» завершен на 99%. Защитник «Локо» подпишет контракт по схеме «4+1» с зарплатой 700 тысяч евро в год (Sport24)

Переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» завершен на 99%.

«Сделка по переходу Тикнизяна в «Црвену Звезду » завершена на 99 процентов.

Деньги за трансфер уже отправлены в «Локомотив», все основные детали согласованы. Контракт с клубом будет рассчитан до 2029 года с опцией продления на год.

Зарплата армянского защитника в Сербии составит 700 тысяч евро в год. Если Наир успешно пройдет медосмотр, подписание личного соглашения и официальное объявление состоится в последнюю неделю июня», – рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Локомотив » получит за Наира 1,7+0,5 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр запланирован на 21 июня .

Тикнизян забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь .