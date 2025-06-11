Трансфер Тикнизяна в «Црвену Звезду» завершен на 99%. Защитник «Локо» подпишет контракт по схеме «4+1» с зарплатой 700 тысяч евро в год (Sport24)
Переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» завершен на 99%.
«Сделка по переходу Тикнизяна в «Црвену Звезду» завершена на 99 процентов.
Деньги за трансфер уже отправлены в «Локомотив», все основные детали согласованы. Контракт с клубом будет рассчитан до 2029 года с опцией продления на год.
Зарплата армянского защитника в Сербии составит 700 тысяч евро в год. Если Наир успешно пройдет медосмотр, подписание личного соглашения и официальное объявление состоится в последнюю неделю июня», – рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» получит за Наира 1,7+0,5 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр запланирован на 21 июня.
Тикнизян забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки в 23 матчах Мир РПЛ в завершившемся сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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