Эрмосо о невызове на Евро-2025: «Моя совесть чиста, особенно когда я избавляюсь от негативного окружения. Пусть теперь они сосредоточатся на том, чтобы сделать Испанию чемпионом»

Дженнифер Эрмосо отреагировала на невызов в сборную на чемпионат Европы.

35-летняя полузащитница, выступающая за мексиканский «Тигрес », не попала в заявку женской команды Испании на чемпионат Европы.

После победного для Испании чемпионата мира в 2023 году Эрмосо попала в скандальную ситуацию, когда на церемонии награждения ее поцеловал глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес – впоследствии он был отстранен на 3 года. Последний матч футболистки за национальную команду был в октябре 2024 года.

Главный тренер женской сборной Испании Монтсеррат Томе в интервью Cadena SER прокомментировала невызов Эрмосо так: «Я понимаю, что она злится из-за того, что ее не вызвали, когда, по ее мнению, должны были вызвать. Моя совесть чиста, ей следует справиться [с эмоциями]. Конкуренция большая, и мы решили вызвать других игроков, которые могли бы лучше сыграть на этой позиции».

«Моя совесть действительно чиста, особенно когда я избавляюсь от окружения с такой негативной энергетикой. Справиться? Это то, чему должны научиться другие, для них это слишком тяжело.

Я пишу твит, потому что это единственный оставшийся у меня способ «пообщаться».

Теперь пусть они сосредоточатся на том, чтобы сделать Испанию чемпионом Европы, хотя они бы справились с этим сами, и, несомненно, намного лучше», – написала Эрмосо в твиттере.