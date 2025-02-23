Эрмосо после приговора Рубиалесу по делу о поцелуе: «Это создаст важный прецедент в социальной среде, где еще многое предстоит сделать. Вот теперь все кончено»

Дженнифер Эрмосо прокомментировала решение по делу Луиса Рубиалеса.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

По итогам разбирательства суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Адвокат футболистки позднее заявил, что Эрмосо намерена подать апелляцию , но не сообщил подробностей о том, что Дженнифер собирается оспаривать.

«В конце концов, это создаст важный прецедент в социальной среде, в которой еще многое предстоит сделать.

Мое сердце полно мыслей о каждом из людей, которые были, есть и будут со мной в этой борьбе. ❤️‍🔥❤️‍🩹

И вот теперь все кончено», – написала Эрмосо в соцсетях.