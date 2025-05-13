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  • «Немыслимо, что Месси выиграл ЧМ, а Инфантино целует его в губы. А девушкам приходится опасаться, что такое может случиться и обернуться против них». Пимента о поцелуе Рубиалеса
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«Немыслимо, что Месси выиграл ЧМ, а Инфантино целует его в губы. А девушкам приходится опасаться, что такое может случиться и обернуться против них». Пимента о поцелуе Рубиалеса

Рафаэла Пимента предложила представить Месси на месте Эрмосо во время поцелуя.

В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – 10 800 евро. Обе стороны подали апелляцию на приговор.

«Чемпионке мира приходится терпеть поцелуи мистера Рубиалеса при получении медали и весь этот позор. Представьте, что Месси только что выиграл чемпионат мира, а Инфантино целует его в губы. Это немыслимо. Такого никогда не случится.

Когда ты девушка или женщина, приходится опасаться, что такое может случиться. А если это произойдет, это может и обернуться против тебя. Мало того, что ты подверглась абьюзу, так еще и общество будет над тобой издеваться.

Я очень неравнодушна в этом вопросе, потому что хочу, чтобы футболистки чувствовали себя в безопасности, чтобы они могли быть теми, кем хотят, без дополнительных рисков, связанных с тем, что они женщины в этой индустрии», – заявила агент Рафаэла Пимента.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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