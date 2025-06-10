Испания не взяла Эрмосо на Евро-2025. Дженнифер попала в скандал с главой федерации Рубиалесом после победы на ЧМ в 2023-м
Дженнифер Эрмосо пропустит чемпионат Европы.
35-летняя полузащитница, выступающая в Мексике за «Тигрес», не попала в заявку сборной Испании на чемпионат Европы.
Эрмосо сыграла важную роль в победе сборной на чемпионате мира в 2023 году, но сразу после этого попала в скандальную ситуацию, когда на церемонии награждения ее поцеловал глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.
Впоследствии руководитель организации был отстранен ФИФА на 3 года, а футболистка стала играть за сборную уже не так регулярно. Ее последний матч за национальную команду был в октябре 2024 года.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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