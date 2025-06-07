Шишкарев об уходе из «Черноморца»: «Проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой город. Не вернусь, пока чиновники не поймут, что спорт не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей»

Сергей Шишкарев выразил недовольство отношением властей к «Черноморцу».

«Итак, я выхожу из проекта. Говорю с болью и сожалением. Это не бизнес-решение, а крик души. По-прежнему сердцем болею за родной Новороссийск и очень хочу, чтобы он был представлен в большом спорте.

Повторяю: проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой же город. Я не отказываюсь от Новороссийска. Мы уже ведем переговоры о новом стадионе – на земле Минобороны. 18 тысяч мест. Современная арена. Но я не вернусь, пока город не изменится. Пока чиновники не поймут, что спорт (футбол, гандбол) не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей.

Спасибо тем, кто боролся. Отдельно – Олегу Василенко , игрокам. Вы – настоящие. Бились честно, без подковерных игр. И заслуживаете большего, чем этот постыдный цирк.

Поэтому и я совершенно сознательно, по-спортивному поддерживал команду, звал болельщиков на трибуны.

А город? Город проиграл. Не мы.

Господа чиновники, когда в следующем сезоне «Черноморец » будет бороться за выживание – вспомните этот пост. Это ваш провал. Ваш позор. Вы обманули земляков, хотя наверняка попытаетесь переложить ответственность и вину на меня. Не привыкать. Справлюсь.

Знайте: я не исчез. Я перегруппировываюсь. Начну заново, с нуля. Как это сделал мой тезка Сергей Николаевич Галицкий с «Краснодаром ». Он вывел команду в чемпионы страны за семнадцать лет.

За горизонт 2040 года заглядывать, конечно, страшно, но я давно усвоил истину, что в России надо жить долго…» – написал бизнесмен.

Шишкарев об уходе из «Черноморца»: «Господин мэр, вы хотели денег? Мы давали. Жаждали успеха? Команда его добилась. Взамен – дырка от бублика. И мой бизнес не будет донором для некомпетентности»