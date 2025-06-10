Шишкарев выделит «Черноморцу» деньги на следующий сезон: «Без нашей поддержки клуб может исчезнуть с футбольной карты страны, это будет настоящая трагедия. Ее допустить нельзя»

Сергей Шишкарев решил не оставлять «Черноморец» без финансирования.

«Получил много обращений, суть которых сводится к тому, что без поддержки ГК «Дело» «Черноморец» может исчезнуть с футбольной карты страны. Я четко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Ее совместными усилиями допустить нельзя. Поэтому, еще раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге. Как и говорил ранее, все обязательства по прошедшему сезону будут выполнены.

Мы со своей стороны понимаем, что, каких бы результатов ни добивалась команда, выйти в Премьер-лигу в нынешних условиях у нее не получится, поэтому выбираем стратегическую линию, которая предполагает работу над созданием инфраструктуры, вложения в детский спорт и другие не менее важные проекты. Если городская администрация приведет принадлежащий ей стадион «Центральный» в состояние, соответствующее критериям РПЛ, сможем говорить о новом будущем для «Черноморца». Параллельно и приоритетно держим в фокусе проект строительства нового стадиона», – сказал бизнесмен.