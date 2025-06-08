Игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать новые команды (Metaratings)

Игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать себе новые команды.

Об этом пишет Metaratings.ru.

Ранее стало известно , что клубу грозит банкротство после ухода инвестора Сергея Шишкарева.

По данным источника, 9 июня у гендиректора клуба Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца».

Сообщается, что на данный момент клуб не может найти спонсоров. «Черноморец » близок к снятию с МЕЛБЕТ Первой лиги и к исчезновению из профессионального футбола.

Отмечается, что Шишкарев должен перевести в клуб 120 млн рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за прошлый сезон.