Игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать новые команды (Metaratings)
Игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать себе новые команды.
Об этом пишет Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что клубу грозит банкротство после ухода инвестора Сергея Шишкарева.
По данным источника, 9 июня у гендиректора клуба Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца».
Сообщается, что на данный момент клуб не может найти спонсоров. «Черноморец» близок к снятию с МЕЛБЕТ Первой лиги и к исчезновению из профессионального футбола.
Отмечается, что Шишкарев должен перевести в клуб 120 млн рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за прошлый сезон.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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