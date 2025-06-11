Анчелотти о Бразилии: «Рафинья – яркий современный игрок. Неймар может играть в любой точке поля. Каземиро – гарантия безопасности команды. Я рад, что мы вышли на ЧМ»

Карло Анчелотти оценил выход Бразилии на ЧМ-2026 и похвалил своих игроков.

Бразилия победила Парагвай (1:0) в отборочном турнире к ЧМ-2026 и гарантировала себе выступление на чемпионате мира.

О планах на ближайшие три месяца до сентябрьских игр

«Во-первых, найти жилье. Во-вторых, поехать на клубный чемпионат мира.

В-третьих, у меня большой список игроков, которые находятся по всему миру: в Бразилии, Европе, в арабских странах. Около 70 игроков, у нас будет время оценить каждого из них. Нет определенного списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ».

О том, что важно не пропускать голы

«Я итальянец (смеется). Команда не пропустила ни одного гола [в двух первых матчах], потому что хорошо действовала в обороне, полузащитники приложили большие усилия, как, например, Каземиро. Я рад и этому, и тому, что мы на уже чемпионате мира».

О Винисиусе

«Нам очень понравилось то, что он делал сегодня, он действовал очень хорошо. Нет ничего, что бы мешало ему делать то, что он может и будет делать на поле».

О Каземиро

«Каземиро – это гарантия безопасности для команды. Его лидерские качества очень сильны. Он лидер, как Данило, Маркиньос, Алиссон... Я не хочу называть имя Рафиньи... Мне придется назвать имена всех игроков. Они все хорошо поработали. У нас не возникло проблем в раздевалке. Все прошло очень хорошо».

О Неймаре

«Мы встретились в отеле и обнялись. Когда он будет в форме, он сможет играть в любой точке поля. Сегодня он мог бы выполнять ту же работу, что и Кунья, играть «десятку». На этой позиции он мог бы быть очень опасен».

Об игре Неймара и Родриго в старте

«Сегодня мы играли в четыре нападающих, команда была сбалансированной. Играть в атаке вчетвером, втроем или вдвоем – это не проблема. Важно, чтобы все десять полевых игроков бегали и жертвовали собой. Родриго делал это много раз, мы его очень хорошо знаем. Неймар тоже может сделать это без проблем».

О Рафинье

«Рафинья – яркий современный игрок, сочетающий в себе замечательные качества с исключительной физической работоспособностью», – сказал главный тренер сборной Бразилии.