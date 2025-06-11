  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус о выходе Бразилии на ЧМ-2026: «Это была наша цель, и мы это сделали. Теперь у Анчелотти будет больше времени для улучшения команды»
8

Винисиус о выходе Бразилии на ЧМ-2026: «Это была наша цель, и мы это сделали. Теперь у Анчелотти будет больше времени для улучшения команды»

Винисиус Жуниор поделился эмоциями после выхода Бразилии на ЧМ-2026.

Гол 24-летнего вингера «Реала» принес бразильцам победу над Парагваем (1:0) в отборочном турнире. Винисиус из-за перебора желтых карточек не сыграет с командой Чили.

«Очень доволен сегодняшним результатом. Важно было победить дома и выйти на чемпионат мира, это была наша цель, и мы это сделали.

Теперь у тренера [Карло Анчелотти] будет больше времени для того, чтобы поработать и улучшить разные аспекты.

Эта была не одна из лучших наших игр, но в отборочных матчах главное побеждать. Теперь важно как следует подготовиться к ЧМ-2026.

Обидно пропускать следующий матч, но в квалификации все сложно. Всего две карточки – и дисквалификация, совершил одну ошибку – и ты уже отстранен.

Теперь пришло время праздновать», – сказал Винисиус Жуниор.

Бразилия впервые победила при Анчелотти и пробилась на ЧМ. А вот Чили снова там не увидим

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
дисквалификации
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoЛа Лига
logoСборная Чили по футболу
logoКарло Анчелотти
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бразилия впервые победила при Анчелотти и пробилась на ЧМ. А вот Чили снова там не увидим
24вчера, 09:50
Анчелотти о выходе Бразилии на ЧМ: «Болельщики довольны. Мы тоже рады, теперь надо думать о будущем»
14вчера, 04:44
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай, Уругвай победил Венесуэлу
35вчера, 03:20
Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2026
36вчера, 02:52
Бразилия впервые победила при Анчелотти – 1:0 с Парагваем благодаря голу Винисиуса
13вчера, 02:51
Главные новости
Никитин ушел из «Локомотива», «Сити» купил Рейндерса, «Витязь» готовится к банкротству, Макар выиграл «Норрис», конфликт Дьокереша и «Спортинга», Лички в ЦСКА не будет и другие новости
36 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии
1849 минут назад
«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул
1556 минут назадФото
Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»
4сегодня, 05:00
Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»
10сегодня, 04:35
Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»
21сегодня, 03:37
Сильянов об интересе «Зенита» и «Динамо»: «Не было окончательного предложения, чтобы перейти. Доволен, что продлил соглашение с «Локо»
4сегодня, 02:59
Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»
10сегодня, 02:44
Дешаму предлагают возглавить саудовский клуб после ЧМ-2026
2сегодня, 02:32
Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)
62вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Олег Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара». Это комплимент джентльмена и проявление тренерской этики»
31 секунду назад
Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»
222 минуты назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
34 минуты назад
Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»
3сегодня, 04:47
«Динамо» не ведет переговоров по Зайнутдинову («СЭ»)
сегодня, 04:22
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
5сегодня, 03:55
Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь – 5-6 игроков»
сегодня, 03:19
Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ
сегодня, 02:15
Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона
2сегодня, 01:57
Валентин Пальцев: «Собака у нас даже диван съела. Поиграла и сжевала мой загранпаспорт. И еще он просроченный оказался»
2сегодня, 01:43