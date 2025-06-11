Винисиус о выходе Бразилии на ЧМ-2026: «Это была наша цель, и мы это сделали. Теперь у Анчелотти будет больше времени для улучшения команды»
Гол 24-летнего вингера «Реала» принес бразильцам победу над Парагваем (1:0) в отборочном турнире. Винисиус из-за перебора желтых карточек не сыграет с командой Чили.
«Очень доволен сегодняшним результатом. Важно было победить дома и выйти на чемпионат мира, это была наша цель, и мы это сделали.
Теперь у тренера [Карло Анчелотти] будет больше времени для того, чтобы поработать и улучшить разные аспекты.
Эта была не одна из лучших наших игр, но в отборочных матчах главное побеждать. Теперь важно как следует подготовиться к ЧМ-2026.
Обидно пропускать следующий матч, но в квалификации все сложно. Всего две карточки – и дисквалификация, совершил одну ошибку – и ты уже отстранен.
Теперь пришло время праздновать», – сказал Винисиус Жуниор.
Бразилия впервые победила при Анчелотти и пробилась на ЧМ. А вот Чили снова там не увидим