Винисиус о выходе Бразилии на ЧМ-2026: «Это была наша цель, и мы это сделали. Теперь у Анчелотти будет больше времени для улучшения команды»

Винисиус Жуниор поделился эмоциями после выхода Бразилии на ЧМ-2026.

Гол 24-летнего вингера «Реала » принес бразильцам победу над Парагваем (1:0) в отборочном турнире. Винисиус из-за перебора желтых карточек не сыграет с командой Чили.

«Очень доволен сегодняшним результатом. Важно было победить дома и выйти на чемпионат мира, это была наша цель, и мы это сделали.

Теперь у тренера [Карло Анчелотти ] будет больше времени для того, чтобы поработать и улучшить разные аспекты.

Эта была не одна из лучших наших игр, но в отборочных матчах главное побеждать. Теперь важно как следует подготовиться к ЧМ-2026.

Обидно пропускать следующий матч, но в квалификации все сложно. Всего две карточки – и дисквалификация, совершил одну ошибку – и ты уже отстранен.

Теперь пришло время праздновать», – сказал Винисиус Жуниор .

Бразилия впервые победила при Анчелотти и пробилась на ЧМ. А вот Чили снова там не увидим