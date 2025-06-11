Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай, Уругвай победил Венесуэлу
В Южной Америке проходят матчи 16-го тура отбора ЧМ-2026.
Уругвай победил Венесуэлу (2:0), Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай (1:0) и вышла на чемпионат мира.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
16-й тур
10 июня 20:00, Estadio Municipal El Alto
10 июня 23:00, Сентенарио
11 июня 00:00, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
11 июня 00:45, Арена Коринтианс
11 июня 01:30, Estadio Nacional de Lima
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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