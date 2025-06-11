Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай, Уругвай победил Венесуэлу

В Южной Америке проходят матчи 16-го тура отбора ЧМ-2026.

Уругвай победил Венесуэлу (2:0), Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай (1:0) и вышла на чемпионат мира.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

16-й тур

Квалификация ЧМ. 16 тур 10 июня 23:00, Сентенарио Уругвай Завершен 2 - 0 Венесуэла Матч окончен 90’ +1’ Сеговия де Арраскаэта Фонсека 87’ Нандес Варела 86’ Бентанкур Касерес 79’ 76’ Арамбуру Гонсалес 58’ Мартинес Моралес Саварино 58’ Мартинес Сеговия де Арраскаэта

47’ 46’ Сотельдо Кадис 46’ Кассерес Бельо 2 тайм Перерыв Нандес 45’ +3’ 45’ +3’ Мартинес Араухо 45’ +1’ Агирре

43’ 15’ Эррера Уругвай Меле, Оливера, Хименес, Араухо, Нандес, Угарте, Бентанкур, Араухо, де Арраскаэта, Пельистри, Агирре, Фьермарин, Исраэль, С. Буэно, Касерес, Пикерес, Варела, Фонсека, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Альварес Запасные: Бентанкур, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Нандес, Исраэль, де Арраскаэта, Фьермарин, С. Буэно, Пикерес, Альварес 1 тайм Венесуэла: Ромо, Наварро, Анхель, Феррареси, Арамбуру, Мартинес, Кассерес, Сотельдо, Эррера, Мартинес Моралес, Рондон, Бароха, Фариньес, Чансельор, Гонсалес, Макун, Кастильо, Ринкон, Сеговия, Бельо, Кадис, Мартинес, Саварино Запасные: Бентанкур, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Нандес, Исраэль, де Арраскаэта, Фьермарин, С. Буэно, Пикерес, Альварес

Квалификация ЧМ. 16 тур 11 июня 00:45, Арена Коринтианс Бразилия Завершен 1 - 0 Парагвай Матч окончен Вандерсон Данило 89’ 86’ Алонсо Сандес 86’ Альмирон Ромеро Матеус Кунья Жерсон 79’ Винисиус Жуниор Ришарлисон 78’ Алекс Сандро Бералдо 74’ 69’ Санабрия Авалос 61’ Гомес Ромеро 61’ Вильясанти Бобадилья 2 тайм Перерыв Бруно Гимараэс 45’ +3’ Винисиус Жуниор

44’ Винисиус Жуниор 28’ 6’ Алонсо Бразилия Алиссон, Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Бенто, Уго Соуза, Франса, Бералдо, Лео Ортис, Данило, Сантос, Жерсон, Эдерсон, Эстеван, Ришарлисон, Антони Запасные: Сантос, Вандерсон, Уго Соуза, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Лео Ортис, Эдерсон, Матеус Кунья, Бенто, Франса, Эстеван, Антони 1 тайм Парагвай: Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Вильясанти, Кубас, Альмирон, Энсисо, Гомес, Санабрия, Карлос, Хиль, Бальбуэна, Сандес, Веласкес, Бобадилья, Лескано, Ромеро, Питта, Ромеро, Соса, Авалос Запасные: Сантос, Вандерсон, Уго Соуза, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Лео Ортис, Эдерсон, Матеус Кунья, Бенто, Франса, Эстеван, Антони

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026