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  • Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай, Уругвай победил Венесуэлу
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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай, Уругвай победил Венесуэлу

В Южной Америке проходят матчи 16-го тура отбора ЧМ-2026.

Уругвай победил Венесуэлу (2:0), Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Бразилия одолела Парагвай (1:0) и вышла на чемпионат мира.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

16-й тур

Квалификация ЧМ. 16 тур
10 июня 20:00, Estadio Municipal El Alto
Боливия
Завершен
2 - 0
Чили
Матч окончен
Арройо
90’
+3’
  Монтейро
90’
Медина   Роча
83’
Вака   Куэльяр
78’
Матеус   Вильярроэль
78’
Альгараньяс   Монтейро
71’
71’
Лойола   Нуньес
70’
Давила
68’
Лихновски
62’
Сепеда   Уренья
55’
Сьерральта
46’
Осорио   Альтамирано
46’
Ассади   Давила
46’
Кушчевич   Сьерральта
2тайм
Перерыв
20’
Кушчевич
Чавес
19’
  Терсерос
5’
Боливия
Лампе, Р. Фернандес, Арройо, Моралес, Медина, Вильямиль, Вака, Матеус, Чавес, Терсерос, Альгараньяс, Банегас, Вискарра, Куэльяр, Роча, Сагредо, Сабала, Лопес, Вильярроэль, Монтейро, Паньягуа, Сотомайор, Веласкес
Запасные: Сагредо, Сабала, Паньягуа, Сотомайор, Куэльяр, Роча, Лопес, Монтейро, Банегас, Вискарра, Вильярроэль, Веласкес
1тайм
Чили:
Кортес, Суасо, Кушчевич, Лихновски, Ормасабаль, Эчеверрия, Лойола, Осорио, Ассади, Сепеда, Санчес, Кастельон, Вигуру, Фернандес, Сьерральта, Альтамирано, Нуньес, Павес, Писарро, Сепульведа, Уренья, Давила, Герреро
Запасные: Сагредо, Сабала, Паньягуа, Сотомайор, Куэльяр, Роча, Лопес, Монтейро, Банегас, Вискарра, Вильярроэль, Веласкес
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Квалификация ЧМ. 16 тур
10 июня 23:00, Сентенарио
Уругвай
Завершен
2 - 0
Венесуэла
Матч окончен
90’
+1’
Сеговия
де Арраскаэта   Фонсека
87’
Нандес   Варела
86’
Бентанкур   Касерес
79’
76’
Арамбуру   Гонсалес
58’
Мартинес Моралес   Саварино
58’
Мартинес   Сеговия
  де Арраскаэта
47’
46’
Сотельдо   Кадис
46’
Кассерес   Бельо
2тайм
Перерыв
Нандес
45’
+3’
45’
+3’
Мартинес
Араухо
45’
+1’
  Агирре
43’
15’
Эррера
Уругвай
Меле, Оливера, Хименес, Араухо, Нандес, Угарте, Бентанкур, Араухо, де Арраскаэта, Пельистри, Агирре, Фьермарин, Исраэль, С. Буэно, Касерес, Пикерес, Варела, Фонсека, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Альварес
Запасные: Бентанкур, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Нандес, Исраэль, де Арраскаэта, Фьермарин, С. Буэно, Пикерес, Альварес
1тайм
Венесуэла:
Ромо, Наварро, Анхель, Феррареси, Арамбуру, Мартинес, Кассерес, Сотельдо, Эррера, Мартинес Моралес, Рондон, Бароха, Фариньес, Чансельор, Гонсалес, Макун, Кастильо, Ринкон, Сеговия, Бельо, Кадис, Мартинес, Саварино
Запасные: Бентанкур, Родригес, Торрейра, Саласар, Оливера, Нандес, Исраэль, де Арраскаэта, Фьермарин, С. Буэно, Пикерес, Альварес
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Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 00:00, Монументаль Антонио Веспусио Либерти
Аргентина
Завершен
1 - 1
Колумбия
Матч окончен
90’
+3’
Муньос
Альмада   Балерди
90’
+1’
  Альмада
81’
79’
Роман
Медина   Фойт
78’
Месси   Паласиос
78’
73’
Хамес   Карраскаль
73’
Кастаньо   Арьяс
72’
Санчес
Паредес
72’
Фернандес
70’
57’
Кампас   Роман
Де Поль   Симеоне
46’
Молина   Н. Гонсалес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кастаньо
Молина
32’
24’
  Диас
Аргентина
Мартинес, Медина, Отаменди, Ромеро, Молина, Фернандес, Паредес, Де Поль, Альмада, Альварес, Месси, Бенитес, Рульи, Балерди, Барко, Фойт, Мастантуоно, Паласиос, Пас, Корреа, Н. Гонсалес, Мартинес, Симеоне
Запасные: Корреа, Де Поль, Альмада, Бенитес, Пас, Молина, Месси, Рульи, Мастантуоно, Мартинес, Медина, Барко
1тайм
Колумбия:
Мьер, Мачадо, Лукуми, Санчес, Муньос, Кастаньо, Лерма, Риос, Кампас, Диас, Хамес, Оспина, Варгас, Борха, Мина, Роман, Арьяс, Карраскаль, Карраскаль, Пуэрта, Эрнандес, Инестроса, Суарес
Запасные: Корреа, Де Поль, Альмада, Бенитес, Пас, Молина, Месси, Рульи, Мастантуоно, Мартинес, Медина, Барко
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Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 00:45, Арена Коринтианс
Бразилия
Завершен
1 - 0
Парагвай
Матч окончен
Вандерсон   Данило
89’
86’
Алонсо   Сандес
86’
Альмирон   Ромеро
Матеус Кунья   Жерсон
79’
Винисиус Жуниор   Ришарлисон
78’
Алекс Сандро   Бералдо
74’
69’
Санабрия   Авалос
61’
Гомес   Ромеро
61’
Вильясанти   Бобадилья
2тайм
Перерыв
Бруно Гимараэс
45’
+3’
  Винисиус Жуниор
44’
Винисиус Жуниор
28’
6’
Алонсо
Бразилия
Алиссон, Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Бенто, Уго Соуза, Франса, Бералдо, Лео Ортис, Данило, Сантос, Жерсон, Эдерсон, Эстеван, Ришарлисон, Антони
Запасные: Сантос, Вандерсон, Уго Соуза, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Лео Ортис, Эдерсон, Матеус Кунья, Бенто, Франса, Эстеван, Антони
1тайм
Парагвай:
Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Вильясанти, Кубас, Альмирон, Энсисо, Гомес, Санабрия, Карлос, Хиль, Бальбуэна, Сандес, Веласкес, Бобадилья, Лескано, Ромеро, Питта, Ромеро, Соса, Авалос
Запасные: Сантос, Вандерсон, Уго Соуза, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Лео Ортис, Эдерсон, Матеус Кунья, Бенто, Франса, Эстеван, Антони
Подробнее
Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 01:30, Estadio Nacional de Lima
Перу
Завершен
0 - 0
Эквадор
Матч окончен
Кеведо
88’
Поло   Пенья
85’
Флорес   Рамос
85’
81’
Вите   Минда
81’
Эступиньян   Торрес
77’
Ангуло   Пресиадо
77’
Йебоа   Паес
75’
Франко
68’
Родригес   Валенсия
Тапия   Акино
68’
Адвинкула   Сонне
58’
Тапия
50’
2тайм
Перерыв
Флорес
40’
29’
Франко
Каррильо
27’
Перу
Гальесе, Лопес, Гарсес, Самбрано, Адвинкула, Кеведо, Каррильо, Тапия, Поло, Флорес, Герреро, Каседа, Энрикес, Абрам, Инга, Ласо, Норьега, Сонне, Акино, Пенья, Киспе, Рамос, Рейна
Запасные: Ласо, Киспе, Рейна, Тапия, Поло, Флорес, Каседа, Энрикес, Инга, Норьега, Адвинкула, Абрам
1тайм
Эквадор:
Валье, Эступиньян, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Ангуло, Вите, Кайседо, Франко, Йебоа, Родригес, Галиндес, Рамирес, Арреага, Пресиадо, Рамирес Леон, Рамирес, Торрес, Кастильо, Медина, Минда, Паес, Валенсия
Запасные: Ласо, Киспе, Рейна, Тапия, Поло, Флорес, Каседа, Энрикес, Инга, Норьега, Адвинкула, Абрам
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18786 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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