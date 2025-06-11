Анчелотти о выходе Бразилии на ЧМ: «Болельщики довольны. Мы тоже рады, теперь надо думать о будущем»
Карло Анчелотти оценил выход сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Сегодня «селесао» обыграли Парагвай (1:0) в отборочном турнире.
«Думаю, мы провели хороший матч, очень хороший первый тайм. Мы хорошо контролировали мяч, но не всегда доводили дело до удара. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом, думаю, показали цельную игру, чему мы очень рады.
Нам нужно упорно работать, остался один год [до ЧМ-2026], и важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах. Болельщики довольны. Хочу поблагодарить их за теплый прием. Мы тоже рады, теперь надо думать о будущем», – сказал тренер сборной Бразилии.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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