«Байер» подписал воспитанника «ПСЖ» Тапа
Воспитанник «ПСЖ» Аксель Тап перешел в «Байер».
Немецкий клуб бесплатно подписал 17-летнего футболиста, играющего на позициях центрального защитника и полузащитника.
Тап в этом сезоне стал чемпионом Франции в составе молодежной команды парижан. За первую команду «ПСЖ» он провел 3 матча.
Подробная статистика выступлений Акселя – здесь.
Фото: bayer04.de
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Байера»
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