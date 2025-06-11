«Байер» подписал воспитанника «ПСЖ» Тапа

Воспитанник «ПСЖ» Аксель Тап перешел в «Байер».

Немецкий клуб бесплатно подписал 17-летнего футболиста, играющего на позициях центрального защитника и полузащитника.

Тап в этом сезоне стал чемпионом Франции в составе молодежной команды парижан. За первую команду «ПСЖ » он провел 3 матча.

Подробная статистика выступлений Акселя – здесь .

Фото: bayer04.de