«Байер» купил защитника «Бохума» Эрманна за 1,8 млн евро и отдал его «Штурму» в аренду
«Байер» подписал защитника «Бохума».
Клуб из Леверкузена объявил о трансфере Тима Эрманна. 21-летний футболист подписал контракт до 2029 года. По информации Sky Sport, стоимость сделки составила примерно 1,8 миллиона евро.
Следующий сезон Эрманн проведет в австрийском «Штурме» на правах аренды.
В минувшем сезоне Бундеслиги Тим провел 29 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Байера»
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