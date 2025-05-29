«Байер» купил защитника «Бохума» Эрманна за 1,8 млн евро и отдал его «Штурму» в аренду

«Байер» подписал защитника «Бохума».

Клуб из Леверкузена объявил о трансфере Тима Эрманна. 21-летний футболист подписал контракт до 2029 года. По информации Sky Sport, стоимость сделки составила примерно 1,8 миллиона евро.

Следующий сезон Эрманн проведет в австрийском «Штурме » на правах аренды.

В минувшем сезоне Бундеслиги Тим провел 29 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь .