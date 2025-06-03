Флеккен перешел в «Байер» из «Брентфорда» за 11 млн фунтов. Контракт с вратарем – до 2028-го

Марк Флеккен перешел в «Байер».

Клуб из Леверкузена объявил о переходе 31-летнего голкипера из «Брентфорда ». Соглашение с нидерландцем будет действовать до 2028 года.

Сообщалось , что сумма сделки составила 11 млн фунтов (13 млн евро) с учетом бонусов.

Фото: x.com/bayer04fussball