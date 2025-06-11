Коларов войдет в штаб Киву в «Интере». Он возглавляет молодежку Сербии
Александар Коларов станет ассистентом нового тренера «Интера» Кристиану Киву.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В настоящее время Коларов возглавляет молодежную сборную Сербии.
39-летний серб выступал за «Интер» как игрок с 2020 по 2022 год.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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