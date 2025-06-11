Коларов войдет в штаб Киву в «Интере». Он возглавляет молодежку Сербии

Александар Коларов станет ассистентом нового тренера «Интера» Кристиану Киву.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время Коларов возглавляет молодежную сборную Сербии.

39-летний серб выступал за «Интер » как игрок с 2020 по 2022 год.