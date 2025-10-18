Комличенко не считает, что гол Воробьева от углового флага заслуживает премию Пушкаша: «Случайно воткнул. Но гол сумасшедший»
Николай Комличенко оценил гол Дмитрия Воробьева в матче с ЦСКА.
«Локомотив» разгромил армейцев в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).
Форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага.
– Что это было?
– Не знаю, победа «Локомотива». Гол Воробьева сумасшедший.
– Это премия Пушкаша?
– Да нет! Случайно воткнул. Креветка? Да, – сказал нападающий «Локомотива».
Премия Пушкаша – награда, вручаемая за самый красивый гол года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
