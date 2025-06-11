Романцев о Карпине в «Динамо»: «Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку». Он поступает согласно особенности нашей профессии»

Олег Романцев оценил вероятное назначение Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».

- Как вы относитесь к тому, что Карпин собирается подписать контракт с «Динамо»? Да еще и оставаясь по совместительству тренером сборной. Ведь в ваше время это было возможно, когда «Спартак» являлся ее костяком, что упрощало работу.

– Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в «Ростове». И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушным трибуны. В «Динамо», где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел.

Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне. В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Ярцев, Федотов, Грозный, Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить «Спартак». Не исключаю, что, ведя переговоры с «Динамо», Карпин держал в уме и этот момент, – сказал экс-тренер «Спартака».