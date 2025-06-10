Лунев не считает, что Карпин лучше Семака: «Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет?»
Андрей Лунев не считает, что Валерий Карпин сильнее Сергея Семака как тренер.
– Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?
– Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?
– Если мысли на уровне трофеев.
– А какой показатель и критерий тренера?
– Карпин работал в «Ростове», а Семак – в «Зените».
– Мне нечего добавить. Подумайте, – сказал голкипер «Динамо», ранее выступавший за «Зенит».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18850 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости