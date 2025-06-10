Лунев не считает, что Карпин лучше Семака: «Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет?»

Андрей Лунев не считает, что Валерий Карпин сильнее Сергея Семака как тренер.

– Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?

– Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?

– Если мысли на уровне трофеев.

– А какой показатель и критерий тренера?

– Карпин работал в «Ростове», а Семак – в «Зените».

– Мне нечего добавить. Подумайте, – сказал голкипер «Динамо », ранее выступавший за «Зенит».