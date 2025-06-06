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  • Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
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Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк

Ламин Ямаль получил наивысший балл за матч с Францией.

Сборная Испании одержала победу в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4 и в финале сыграет с Португалией. 

Испанская газета Marca оценила индивидуальное выступление футболистов. Помимо Ямаля, сделавшего дубль, максимальную оценку в три звезды получили Нико Уильямс, Микель Ойарсабаль, Унаи Симон (все – Испания) и Райан Шерки у Франции.

Две звезды заработали Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Микель Мерино (все – Испания), Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Рандаль Коло-Муани и Килиан Мбаппе (все – Франция).

Педри, Усмана Дембеле и Дани Ольмо оценили на одну звезду.

Худший результат (прочерк) у Майка Меньяна, Пьера Калулу, Ибраима Конате и Клемана Лангле (все – Франция).   

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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