Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
Ламин Ямаль получил наивысший балл за матч с Францией.
Сборная Испании одержала победу в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4 и в финале сыграет с Португалией.
Испанская газета Marca оценила индивидуальное выступление футболистов. Помимо Ямаля, сделавшего дубль, максимальную оценку в три звезды получили Нико Уильямс, Микель Ойарсабаль, Унаи Симон (все – Испания) и Райан Шерки у Франции.
Две звезды заработали Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Микель Мерино (все – Испания), Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Рандаль Коло-Муани и Килиан Мбаппе (все – Франция).
Педри, Усмана Дембеле и Дани Ольмо оценили на одну звезду.
Худший результат (прочерк) у Майка Меньяна, Пьера Калулу, Ибраима Конате и Клемана Лангле (все – Франция).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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