Гол Ундава Франции отменили после ВАР из-за фола Фюллькруга на Рабьо в атаке

Арбитр отменил гол Германии в ворота Франции из-за фола в атаке.

На 53-й матча за третье место в Лиге наций Дениз Ундав забил после того, как Адриен Рабьо потерял мяч вследствие контакта с Никласом Фюллькругом .

Судья Иван Кружльяк изначально засчитал гол, но посмотрел повтор с помощью ВАР и расценил действия Фюллькруга как фол. Взятие ворот отменили.

Фото: скриншоты трансляции

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