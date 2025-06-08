Гол Ундава Франции отменили после ВАР из-за фола Фюллькруга на Рабьо в атаке
Арбитр отменил гол Германии в ворота Франции из-за фола в атаке.
На 53-й матча за третье место в Лиге наций Дениз Ундав забил после того, как Адриен Рабьо потерял мяч вследствие контакта с Никласом Фюллькругом.
Судья Иван Кружльяк изначально засчитал гол, но посмотрел повтор с помощью ВАР и расценил действия Фюллькруга как фол. Взятие ворот отменили.
Фото: скриншоты трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14154 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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