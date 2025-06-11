«Комо» за 18+7 млн евро покупает лучшего ассистента хорватской лиги Батурину. Хавбеком «Динамо» в 2024-м интересовались «Реал», «Барселона», «МЮ» и «Атлетико»
Мартин Батурина близок к переходу в «Комо».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что загребское «Динамо» согласилось продать 22-летнего полузащитника за 18 млн евро и еще 7 млн в качестве бонусов.
Контракт с футболистом сборной Хорватии будет рассчитан до 2030 года.
В этом сезоне Батурина провел 33 матча в чемпионате и сделал 11 голевых передач – больше всех. Подробно со статистикой игрока, которым в прошлом году интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», можно ознакомиться здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18850 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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