«Комо» за 18+7 млн евро покупает лучшего ассистента хорватской лиги Батурину. Хавбеком «Динамо» в 2024-м интересовались «Реал», «Барселона», «МЮ» и «Атлетико»

Мартин Батурина близок к переходу в «Комо».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что загребское «Динамо » согласилось продать 22-летнего полузащитника за 18 млн евро и еще 7 млн в качестве бонусов.

Контракт с футболистом сборной Хорватии будет рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне Батурина провел 33 матча в чемпионате и сделал 11 голевых передач – больше всех. Подробно со статистикой игрока, которым в прошлом году интересовались «Реал », «Барселона », «Манчестер Юнайтед » и «Атлетико», можно ознакомиться здесь .